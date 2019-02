Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Diabetesbehandling i Region Hovedstaden er blevet opdelt og effektiviseret, efter behandlingen er fusioneret mellem tre matrikler. To teams står ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) klar til at behandle diabetikere: Et team har patienter med type 1 diabetes og et andet team har patienter med type 2 diabetes. »Opdelingen er unik for vores Steno Diabetes […]