Navne

Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital får ny cheflæge

Christina Junker Nyborg skifter stillingen som ledende overlæge på Onkologisk Afdeling med rollen som cheflæge på samme afdeling.

Adam Hampus Cordt Bruun
12/08/2025

Arbejdspladsen forbliver den samme, men titlen er ændret, efter at Christina Junker Nyborg er tiltrådt som cheflæge på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Det skriver Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Hun kommer fra stillingen som ledende overlæge, og ser nu frem til at udnytte de muligheder for at drive udviklingen på afdelingen, der er i cheflægejobbet.

»Man kan i chefjobbet være med til at understøtte mange flere processer end jeg har mulighed for i dag. I min rolle som ledende overlæge har løbende samtaler med medarbejdere åbnet mine øjne for, at der er mange i afdelingen, der besidder en stor energi og drivkraft for forskellige gode projekter, som vi kan få ud at leve, hvis de bliver understøttet,« fortæller Christina Junker Nyborg.

Foto: OUH