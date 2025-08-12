Arbejdspladsen forbliver den samme, men titlen er ændret, efter at Christina Junker Nyborg er tiltrådt som cheflæge på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Det skriver Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse. Hun kommer fra stillingen som ledende overlæge, og ser nu frem til at udnytte de muligheder for at drive udviklingen på afdelingen, der er i cheflægejobbet. »Man kan i chefjobbet være med til at understøtte mange flere processer end jeg har mulighed for i dag. I min rolle som ledende...