Ommen: Det giver noget særligt at være tilstede

Hans Beier Ommen fra Aarhus Universitetshospital tager til ASH for at få den nyeste viden om leukæmi. Han får et helt andet udbytte af at tage afsted end ved at følge med hjemmefra, siger han.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

ATLANTA, GEORGIA (Dagens Medicin) – At deltage i en stor kongres som ASH, der i disse dage løber af stablen i Atlanta, giver et helt andet udbytte end at følge med hjemmefra. Det siger overlæge Hans Beier Ommen fra Aarhus Universitetshospital. »Mange siger, at det ikke kan betale sig at tage afsted. At man bare […]