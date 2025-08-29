Navne
Mette Slot Nielsen vender tilbage til Aarhus Universitetshospital den 1. oktober.Foto: Søren Braad Andersen

Øjensygdomme på AUH får ny cheflæge Mette Slot Nielsen vender tilbage til Aarhus Universitetshospital som cheflæge pr. 1. oktober efter to år på Regionshospitalet Gødstrup.

Aarhus Universitetshospital har ansat cheflæge Mette Slot Nielsen som ny leder for Øjensygdomme og Den Danske Hornhindebank pr. 1. oktober. Hun kommer fra en stilling som cheflæge på Øjensygdomme, Regionshospitalet Gødstrup, hvor hun siden 2023 har haft det overordnede lægefaglige ansvar. Det skriver Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse. »Med Mette får vi en erfaren cheflæge med blik for forskning. Mette kender AUH indgående, idet hun har haft sin gang på hospitalet gennem en årrække,« siger lægefaglig direktør Charlotte Rotbøl.  Hun...

