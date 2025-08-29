Navne Mette Slot Nielsen vender tilbage til Aarhus Universitetshospital den 1. oktober.Foto: Søren Braad Andersen Øjensygdomme på AUH får ny cheflæge Mette Slot Nielsen vender tilbage til Aarhus Universitetshospital som cheflæge pr. 1. oktober efter to år på Regionshospitalet Gødstrup. Adam Hampus Cordt Bruun 29/08/2025 Adam Hampus Cordt BruunClose:KontaktE-mail: adbr@dagensmedicin.dkBiografiFlere artikler af Adam Hampus Cordt Bruun Aarhus Universitetshospital har ansat cheflæge Mette Slot Nielsen som ny leder for Øjensygdomme og Den Danske Hornhindebank pr. 1. oktober. Hun kommer fra en stilling som cheflæge på Øjensygdomme, Regionshospitalet Gødstrup, hvor hun siden 2023 har haft det overordnede lægefaglige ansvar. Det skriver Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse. »Med Mette får vi en erfaren cheflæge med blik for forskning. Mette kender AUH indgående, idet hun har haft sin gang på hospitalet gennem en årrække,« siger lægefaglig direktør Charlotte Rotbøl. Hun... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os