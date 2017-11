Dansk registerstudie finder 35 pct. øget risiko for vaskulær demens blandt patienter, der har haft blodprop i hjertet. Bypassopererede har særlig høj risiko for at udvikle vaskulær demens.

Ikke kun blodpropper i hjernen, men også blodpropper i hjertet, øger risikoen for efterfølgende at udvikle såkaldt vaskulær demens. Det viser resultaterne af et stort dansk registerstudie, som læge, ph.d. Jens Sundbøll, klinisk epidemiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, står bag. Det har længe været kendt, at vaskulær demens kan udløses af bl.a. blodpropper i hjernen, men […]