Nye fem års resultater fra STAMPEDE-studiet viser, at overvægtige med et BMI på mellem 27-43 opnår bedre sundhed og livskvalitet med bariatrisk kirurgi end med livsstilsændring og intensiv medicinsk behandling.

Overvægtige, der lider af type 2-diabetes har betydeligt bedre glykæmisk kontrol efter fedmekirurgi i forhold til patienter, der kun modtager medicinsk behandling. Det viser nye fem års-data fra STAMPEDE-studiet (Surgical Treatment and Medications Potentially Eradicate Diabetes Efficiently, hvis resultater netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine og omtalt i tidsskriftet […]