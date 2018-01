Thomas Vorup-Jensen har netop tiltrådt et nyt professorat ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Her skal han forske i proteinmolekylers funktion i immunsystemet. Det skriver Aarhus Universitet.

Ved hjælp af moderne computeralgoritmer vil den nytiltrådte professor analysere proteinmolekylernes bindingsreaktioner, som hidtil har været svære at forstå. Denne viden vil gøre det muligt at undersøge forskellige kemiske stoffers evne til at blokere bindingsreaktioner i immunsystemet, hvilket på sigt kan bane vejen for skabelsen af nye, effektive lægemidler.