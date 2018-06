Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægemidlet Rxulti (brexpiprazol) har længe været godkendt til behandling af skizofreni i USA. Nu bliver medicinen formentlig også snart godkendt i EU og i Danmark. Ekspertpanelsen CHMP (Committee for Medicinal Product for Human Use) under det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler, at EU-kommissionen godkender Rxulti til behandling af voksne med skizofreni. Det skriver EMA på sin hjemmeside. […]