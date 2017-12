Lægemidlet Emicizumab har i et stort studie vist, at det effektivt kan reducere antallet af blødninger blandt børn med hæmofili A, hvor børnene også danner antistoffer mod koagulationsfaktor VIII.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

95 pct. af en gruppe på 60 børn med hæmofili A, som blev behandlet med det nye lægemiddel Emicizumab, oplevede ikke behandlingskrævende blødninger, mens de deltog i et forsøg med det nye lægemiddel. Det viser et nyt studie, der peger på, at Emicizumab er særdeles effektivt i forhold til at modvirke blødninger, der er associeret […]