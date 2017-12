Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har fundet en ny mutation i et gen, som giver alvorlig arvelig hjertesygdom og risiko for pludselig uventet hjertedød. Det skriver Aarhus Universitetshospital i en nyhed på sin hjemmeside. De videnskabelige resultater er netop publiceret i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Det nyopdagede gen har ikke tidligere været sat i forbindelse med hjertesygdom, og fundet giver et helt ny syn på, hvordan man kan udvikle en farlig hjerterytmeforstyrrelse med risiko for pludselig uventet død, skriver universitet.

Eksperimentelle analyser viser, at patienter med denne gen-mutation har en defekt transport af ioner over cellemembranerne, hvilket medfører øget pH og nedsat klor-ion koncentration i hjertemuskelcellerne. Det forårsager forkortelse af varigheden af det, man kalder ‘aktions-potentialet’.

Det betyder, at den tid hjertet pumper blod ud i løbet af et hjerteslag forkortes, og det såkaldte QT-interval i hjertediagrammet bliver kortere, hvilket fører til tilstanden kort QT-syndrom. Det er en arvelig hjertesygdom med stor risiko for udvikling af farlig hjerterytmeforstyrrelse og død.

De nuværende resultater kan allerede være med til at redde liv, fordi opdagelsen af dette gen giver anledning til at teste en lang række gener med tilsvarende funktion for mutationer hos andre patienter. Er man bærer af denne mutation og dermed i risiko for udvikling af farlig hjerterytmeforstyrrelse og død tilbydes man en ICD, som er forebyggende og potentielt livreddende.

