Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Elsebeth Lynge tiltræder 1. januar 2018 som klinisk professor i epidemiolog ved Nykøbing F. Sygehus. Målsætningen er at udvikle et ambitiøst forskningscenter, hvortil også Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS) er tilknyttet. I de sidste to år er der i Nykøbing Falster under ledelse af Randi Jepsen blevet indsamlet data til Lolland-Falster Undersøgelsen. Lolland-Falster Undersøgelsen er ny unik […]