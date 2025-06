Nye muligheder bør føre til fokus på opsporing af hjertelidelsen ATTR-CM

Inden for diagnostik og behandling af transthyretin amyloid kardiomyopati er der sket store fremskridt de senere år. Det gør det relevant at undersøge muligheden for at diagnosticere patienter tidligere og måske tilmed behandle præventivt, siger professor og overlæge Peter Riis Hansen fra Kardiologisk Afdeling på Herlev-Gentofte Hospital.