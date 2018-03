Nye guidelines skal forbedre håndtering af bivirkninger ved immunterapi

Anbefalinger for vurdering og behandling af bivirkninger forbundet med brug af immunterapibehandling skal hjælpe de læger, der bruger de nye lægemidler til kræftbehandling

Det amerikanske selskab for klinisk onkologi ASCO har sammen med National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i USA for nylig udsendt nye anbefalinger af, hvordan bivirkninger opstået i forbindelse med behandling med immunterapi bedst kan håndteres og behandles. Formålet med anbefalingerne er at øge opmærksomheden, udstikke strategier og tilbyde vejledning om den anbefalede håndtering af immunrelaterede […]