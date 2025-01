Først blev chefen for UTH-systemet fyret, så betalte STPS millioner for en ny patientsikkerheds­database, der aldrig blev færdig

Lena Graversen, tidligere mangeårig chef for UTH-systemet i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), står nu frem og advarer mod at afskaffe rapporteringspligten for utilsigtede hændelser. Ifølge STPS-vicedirektør droppede styrelsen at udvikle en ny patientsikkerhedsdatabase, fordi løsningen blev for dyr.