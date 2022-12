Det bliver med et primært fokus på forebyggelse og behandling af posttraumatiske smerter, når Tonny Elmose Andersen begynder sit virke som professor i smertepsykologi på Syddansk Universitet. Han har gennem sin mangeårige forskning haft fokus på, hvordan psykologisk stress (herunder PTSD-symptomer) kan medvirke til sensibilisering af smerter efter ulykker. Gennem kortlægning af psykologiske risikofaktorer for whiplash associerede lidelser (WAD) – piskesmæld – har han medvirket til at udvikle nye behandlinger til både forebyggelse og behandling af WAD. Lige nu er...