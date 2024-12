En ny politisk alliance på tværs af partifarver vil sammen tage kampen op for alle de kvinder, der måtte føle sig overset af sundhedsvæsenet. Det skriver Berlingske For knap halvdelen af danske kvinder vurderer, at de har oplevet ikke at blive taget seriøst hos deres praktiserende læge. Det viste en undersøgelse, Aller Media lavede i 2023. »Der er simpelthen brug for meget mere politisk fokus omkring det her emne,« siger Monika Rubin (M), sundheds- og politisk ordfører for Moderaterne, til...