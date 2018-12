Ny form for behandling til patienter med diffus storcellet B-celle lymfom bringer den gennemsnitlige overlevelse ud over 12 mdr., og forskerne tror på fuld helbredelse.

Et nyt studie viser, at kombinationen af polatuzumab vedotin, bendamustin og rituximab markant forlænger den gennemsnitlige overlevelse blandt patienter med recidiverende eller refraktær diffus storcellet B-celle lymfom. Resultatet af studiet er netop blevet præsenteret på en ASH-kongressen i San Diego. Studiet er et fase 2-studie med polatuzumab vedotin og er designet til at undersøge, om […]