Ny ledende overlæge til Rygcenter Syddanmark

Rygcenter Syddanmark i Middelfart får en ny ledende overlæge. Det er Jakob Espesen, speciallæge i reumatologi, der tiltræder stillingen 1. april. Det skriver Sygehus Lillebælt.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Jeg har altid haft en leder i maven og ser blandt andet frem til at udvikle og sikre samarbejdet mellem de forskellige faggrupper og specialer på rygcenteret. Vi skal have fokus på de sammenhængende patientforløb, så patienterne får den hjælp, de har brug for, uanset om det er den ene eller den anden type behandling, der er påkrævet,« siger Jakob Espesen.

Jakob Espesen kommer fra en stilling som overlæge ved Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus. Han skal som ledende overlæge stå i spidsen for behandlingen af patienterne sammen med den ligeledes nytiltrådte oversygeplejerske Rikke Bagge Skou. Den nye afdelingsledelse er blevet ansat i forbindelse med en ny ledelsesmæssig organisering af rygcenteret.