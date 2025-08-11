Navne Jane Stab Nielsen skal stå i spidsen for implementeringen af sundhedsreform på Sygehus Lillebælt.Foto: Tobias Nørgaard Pedersen, Sygehus Lillebælt Ny lægelig direktør på Sygehus Lillebælt Jane Stab Nielsen er tiltrådt som ny lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Hun kommer fra en stilling som cheflæge på Bedøvelse og Intensiv på Kolding Sygehus. Adam Hampus Cordt Bruun 11/08/2025 Adam Hampus Cordt BruunClose:KontaktE-mail: adbr@dagensmedicin.dkBiografiFlere artikler af Adam Hampus Cordt Bruun Sygehus Lillebælt har fået ny lægelig direktør, efter at Jane Stab Nielsen er tiltrådt stillingen den 1. august. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Jane Stab Nielsen er uddannet speciallæge i anæstesiologi og har en europæisk uddannelse i intensiv behandling. Hun har i 11 år været ansat på Kolding Sygehus, hvor hun siden 2017 har arbejdet som cheflæge på Bedøvelse og Intensiv. Den erfaring ser regionsdirektør Jane Kraglund frem til at få i folden. »Jane kommer med solid erfaring... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os