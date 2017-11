Svend Aage Mogensen skal stå i spidsen for intern og ekstern kommunikation på Aarhus Universitetshospital

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Svend Aage Mogensen begynder 1. juni som ny kommunikationschef på Aarhus Universitetshospital. Han bliver leder for 16 medarbejdere i Kommunikation på AUH, og han kommer til at indgå i chefgruppen i administrationen. Svend Aage Mogensen kommer fra en stilling som chef for Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab på Aarhus Universitet. Siden 1993 har Svend Aage Mogensen […]