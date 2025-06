CHICAGO. Inden for medicinsk behandling af svær overvægt opstår der ofte det problem, at de personer, der modtager lægemidlerne, ikke bare taber en masse fedtvæv, men også muskelmasse. Faktisk har undersøgelser indikeret, at op imod 40 pct. af vægttabet kan skyldes tab af muskler. Det er klart, at stopper man efterfølgende i behandling og tager på igen, er det ikke musklerne, som kommer tilbage. På ovenstående baggrund foregår der i disse år et kapløb om at identificere lægemidler, der kan...