Nyt studie viser lovende tegn på, at test for HPV-smitte fremover kan klares med en urinprøve i hjemmet.

Selvom screeningsprogrammet for livmoderhalskræft har kørt i årevis, er det kun omkring 65 pct. af landets kvinder, der takker ja til undersøgelsen, som de tilbydes hvert tredje år. Den gynækologiske undersøgelse skal foretages hos egen læge, men nye hjemmetest har vist lovende resultater. Sygehus Lillebælt har de seneste måneder testet to former for hjemmeopsamling af […]