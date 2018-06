Dagens Medicin og de øvrige aktiviteter under Børsen Associated Media (BAM) får ny administrerende direktør.

Ny direktør for Børsen Associated Media

40-årige Søren Vitfell Keller er ansat som ny administrerende direktør for Dagens Medicin og de øvrige aktiviteter under Børsen Associated Media (BAM). Søren Vitfell Keller kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Nomeco, Danmarks største medicinalgrossist. Søren Vitfell Keller er uddannet cand. merc. jur. og har ud over i Nomeco bestridt lederstillinger hos bl.a. biotekvirksomhederne Zealand […]