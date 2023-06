Antallet af uddannelsesforløb øges med i alt 100 over de næste to år med dimensioneringsplanen for speciallægeuddannelse 2024-2025, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort. Planen er lavet med udgangspunkt i Lægeprognose 2021-2045 og er baseret på rammerne i den årlige økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Det er vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal læger og speciallæger i hvert enkelt speciale til at dække sundhedsvæsenets behov i hele landet Claus Malta Nielsen, enhedschef, sundhedsstyrelsen »Vi er rigtig glade for, at...