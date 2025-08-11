Navne
Rune Salling Holmbjørn er klar over de udfordringer øjenområdet står overfor, men han ser frem til at tage dem op.Foto: Tonny Foghmar

Ny cheflæge på Rigshospitalet vil gentænke øjenområdet i Region Østdanmark Rune Salling Holmbjørn er ny cheflæge på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme. Han kommer fra en tilsvarende stilling på Aarhus Universitetshospital.

Adam Hampus Cordt Bruun

Adam Hampus Cordt Bruun

Kontakt

E-mail:

Biografi

Flere artikler af Adam Hampus Cordt Bruun

Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme har fået ny cheflæge, efter at 45-årige Rune Salling Holmbjørn er tiltrådt stillingen 1. juli. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. »Øjenafdelingen har og er usædvanlig innovativ og veldrevet. Dette mener vi. at Rune vil være i stand til at fortsætte, samtidig med at han skal indgå i løsning af de store opgaver, der kommer med implementeringen af sundhedsreformen,« siger Thomas Høi-Hansen, der er vicedirektør og centerdirektør for HovedOrtoCentret. Og netop implementeringen af den nye sundhedsreform...

