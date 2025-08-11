Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme har fået ny cheflæge, efter at 45-årige Rune Salling Holmbjørn er tiltrådt stillingen 1. juli. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. »Øjenafdelingen har og er usædvanlig innovativ og veldrevet. Dette mener vi. at Rune vil være i stand til at fortsætte, samtidig med at han skal indgå i løsning af de store opgaver, der kommer med implementeringen af sundhedsreformen,« siger Thomas Høi-Hansen, der er vicedirektør og centerdirektør for HovedOrtoCentret. Og netop implementeringen af den nye sundhedsreform...