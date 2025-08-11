Navne Rune Salling Holmbjørn er klar over de udfordringer øjenområdet står overfor, men han ser frem til at tage dem op.Foto: Tonny Foghmar Ny cheflæge på Rigshospitalet vil gentænke øjenområdet i Region Østdanmark Rune Salling Holmbjørn er ny cheflæge på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme. Han kommer fra en tilsvarende stilling på Aarhus Universitetshospital. Adam Hampus Cordt Bruun 11/08/2025 Adam Hampus Cordt BruunClose:KontaktE-mail: adbr@dagensmedicin.dkBiografiFlere artikler af Adam Hampus Cordt Bruun Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme har fået ny cheflæge, efter at 45-årige Rune Salling Holmbjørn er tiltrådt stillingen 1. juli. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. »Øjenafdelingen har og er usædvanlig innovativ og veldrevet. Dette mener vi. at Rune vil være i stand til at fortsætte, samtidig med at han skal indgå i løsning af de store opgaver, der kommer med implementeringen af sundhedsreformen,« siger Thomas Høi-Hansen, der er vicedirektør og centerdirektør for HovedOrtoCentret. Og netop implementeringen af den nye sundhedsreform... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os