… så kunne det måske være en mulighed at droppe den uduelige Sundhedsplatformen til fordel for det velfungerende Systematic.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regionsdirektør Hjalte Aaberg har opsagt sin stilling i Region Hovedstaden med udgangen af 2018 og således vil der ved årsskiftet være én mindre af de hovedansvarlige for indførelsen af Sundhedsplatformen (SP) i Region Hovedstaden tilbage. Og én mindre til at tabe ansigt – sådan da – ved at regionerne Hovedstaden og Sjælland forlader SP til […]