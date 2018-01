Novo Nordisk Fonden har bevilget i alt 45 mio. kr. til tre forskningsprojekter, hvor målet er at udvikle nye teknologier og metoder, der kan forbedre vores sundhed.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hjernens neuroner har hidtil snakket sammen i det dunkle, men snart vil alle og enhver kunne følge med i deres interne kommunikation. En forskergruppe ved Institut for Fysik på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har nemlig netop modtaget 15 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle en ny metode til at opnå ny viden […]