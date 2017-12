Novo Nordisk Fonden har bevilliget en stor millionpulje til Region Nordjylland til at etablere et Steno Diabetes Center.

Nordjylland skal have et Steno Diabetes Center ved det nye Aalborg Universitetshospital. Det står klart efter, at Novo Nordisk Fonden har bevilliget 795 mio. kr. til at styrke diabetesindsatsen i Region Nordjylland. Det skriver Novo Nordisk Fonden. Bevillingerne sker på baggrund af en detaljeret drejebog for etablering og drift af centret, der forinden er blevet […]