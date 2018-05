Netværk for multisygdomsklinikker har fået vokseværk

Flere af landets multisygdomsklinikker er gået sammen i et netværk, hvor faglig sparring er i højsæde. På sigt håber grundlæggerne, at det kan blive et videnskabeligt selskab.

Repræsentanter fra landets forskellige multisygdomsklinikker og andre forskere er gået sammen i et fælles netværk for at blive klogere på, hvordan de organiserer sig bedst, så både patienter og forskere får mest ud af forløbene på klinikkerne.

Foto: Jakob Vind

»Multisygdomsklinikkerne er opstået de seneste år, og der bliver etablerede flere og flere, men vi mangler generel viden om, hvordan vi gør det bedre, og hvordan vi bedst organiserer os. Det er altså både på forskningsområdet, det kliniske og det organisatoriske område, vi mangler viden,« siger overlæge Anne Frølich, der er Forskningsleder for Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og en af netværkets grundlæggere.

Samarbejdet begyndte i foråret 2017, hvor Anne Frølich gik sammen med seniorforsker Lucette Meillier fra Defactum og specialeansvarlig overlæge på Klinik for Multisygdomme på Holbæk Sygehus, Anne Jung. De mente, at der manglede et samlet netværk for alle landets multisygdomsklinikker.

»Vi mødes jævnligt i netværket for at sparre med hinanden og evaluere de forskellige arbejdsmetoder og arbejdsgange vi har på tværs af alle de multisygdomsklinikker i landet. Vi forsøger at finde ud af, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at organisere de kliniske indsatser, og om ressourcerne bliver brugt rigtigt,« siger Anne Jung.

Tredobling i medlemmer

De tre grundlæggere har kunnet mærke, at der har været en stor efterspørgsel på en gruppe på tværs af landet, hvor fagfolk har kunnet få sparring. På over et år har netværket vokset sig til næsten 40 medlemmer.

»Vi har selv været ude og opsøge folk for at fortælle dem om, at der fandtes et netværk på området, men det er mest vokset helt af sig selv. I takt med at der er opstået nye klinikker rundt omkring i landet, har de søgt inspiration og fundet vejen til os. Vi begyndte med omkring ti medlemmer, og nu er vi 32, så det er meget glædeligt,« siger Lucette Meillier.

I fremtiden håber de tre grundlæggere, at netværket engang i fremtiden kan blive et videnskabeligt selskab, men der er flere udfordringer, før det kan lade sig gøre.

»På sigt vil vi gerne have, at netværket bliver et videnskabeligt selskab, hvor det er muligt at være med uden at være læge, men der er stadig et godt stykke vej endnu. Indtil videre har vi bare kaldt det et netværk, men på sigt er der et godt potentiale til, at det kan vokse sig endnu større,« siger Lucette Mellier.

Vokseværk med udfordringer

Vokseværket skaber også udfordringer, da der også er mange organisatoriske opgaver, der skal løses. Derfor rakte de tre foregangsmænd ud til Danske Regioner, som har taget godt imod dem og nu drøfter formen for et samarbejde med hjælp til bl.a. mødefaciliteter.

Også Sundhedsstyrelsen har meldt sin interesse i netværket, hvor de på nuværende tidspunkt forhandler om at få økonomisk støtte.

»Vi har været i gang med forhandlinger med Sundhedsstyrelsen i noget tid, hvor vi håber på at kunne støtte til en række tiltag, som vi gerne vil have sat i værk. Sundhedsstyrelsen vil gerne have et litteraturstudie, hvor man ønsker at få afdækket evidensen af organiseringen af multisygdomsklinikkerne, og så vil vi gerne have udarbejdet en kortlægning af, hvordan klinikkerne arbejder,« siger Anne Frølich og fortsætter:

»Vi mangler at få afdækket nogle helt grundlæggende ting, fordi der mangler erfaringer og undersøgelser på området. Vi vil gerne have undersøgt, hvor vores arbejde i klinikkerne peger hen, hvordan vi gør det bedre, og hvordan vi bedst indretter vores sundhedsvæsen til multisygdomme,« siger hun.