I min barndom så jeg min far bygge et tømrerfirma op fra bunden. Hver morgen klokken syv sad to tømrere i vores lille 80’er-køkken i Højbjerg og drak kaffe. Sådan var det i begyndelsen, senere var der 15-20 ansatte, og garagen blev til et værksted. Men én ting ændrede sig aldrig: Min far viste altid værdsættelse. Til højtiderne husker jeg, at vi kørte rundt med gaver. Når jeg spurgte hvorfor, svarede han: ’Det er ikke en udgift, det er en investering....