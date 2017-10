Med Medicinrådets afvisning af Spinraza som standardbehandling mod sjælden muskelsvindsygdom negligerer rådet Folketingets principper for prioritering for sygehuslægemidler, påpeger Muskelsvindfonden.

Medicinrådet negligerer Folketingets princippapir for prioritering for sygehuslægemidler, når det afviser at tilbyde Spinraza som standardbehandling til mennesker med den sjældne muskelsvindsygdom Spinal muskelatrofi (SMA). Det mener Lisbeth Koed Doktor, formand for Muskelsvindfonden, som pointerer, at Medicinrådet ellers skal rette sig efter princippapiret.

Det er især det syvende princip, som afgørelsen ikke tager højde for, skriver Muskelsvindfonden i en pressemeddelelse. Princippet lyder:

»Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.«

Medicinrådet besluttede, at Spinraza kan anvendes til protokolleret ibrugtagning til præsymptomatiske spædbørn og patienter med SMA type I, men ikke som standardbehandling.

»Det er hverken etisk eller menneskeligt forsvarligt, og Muskelsvindfonden arbejder derfor på initiativer, som forhåbentlig kan påvirke den nuværende og de kommende beslutninger,« siger Lisbeth Koed Doktor i pressemeddelelsen.

Muskelsvindfonden havde inden Medicinrådets afgørelse arbejdet for, at alle med SMA skulle have ret til at få behandling med den ny medicin, som har vist gode resultater for alle med SMA.

Tvivlsom med overtrædelse

På Christiansborg er Dansk Folkeparti mest kritisk over for Medicinrådets beslutning, men partiets ordfører på sagen mener, det er for tidligt at vurdere, om Folketingets principper for prioritering i sundhedsvæsenet reelt er overtrådt. Det skriver Altinget.

»Jeg tror nemlig ikke, der er noget i Medicinrådets arbejdsproces, som tyder på, at Folketingets principper er blevet brudt i deres afvisning af Spinraza,« siger Jeppe Jakobsen til Altinget.