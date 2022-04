Manglende fysiske undersøgelser kan få mennesker med svær psykisk sygdom til at føle sig oversete og misforståede

Læger undlader ofte den fysiske undersøgelse, når de har at gøre med mennesker med svær psykisk sygdom. Det resulterer i, at mennesker med svær psykisk sygdom oplever, at deres fysiske symptomer ikke bliver taget alvorligt eller anerkendt, og det kan få de psykisk syge til at miste tilliden til lægen, viser ny forskning.