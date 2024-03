Der var 2.655 patienter i behandling med peritoneal- eller hæmodialyse i 2022, og generelt befinder antallet af nystartede dialysepatienter sig på et stabilt niveau pr. år. Ser man nærmere på mortalitetsraten under dialyse, har den også stabiliseret sig over den seneste treårige periode (2020-2022). Mortalitetsraten varierer således fra 15 per 100 personår i Region Syddanmark til 20 per 100 personår i Region Sjælland og Region Midtjylland, og samtlige behandlingscentre opfylder den vedtagne standard på området. Det fremgår af årsrapporten fra...