Når patienter opereres i ryggen, er deres risiko for at ende i et langvarigt afhængighedsforhold til stærkt smertestillende medicin dramatisk forøget, hvis de allerede inden operationen har været i behandling med for eksempel morfin. Det viser et omfattende dansk studie, der har undersøgt risikofaktorer for langvarigt forbrug af opioider hos alle danske rygopererede patienter i perioden fra 2016 til 2022. Forskningen viser også, at hvis patienter har gået rundt med smerter i ryggen i lang tid inden operationen, øger det...