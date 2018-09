Region Midtjylland har indgået forlig om budget for 2019, hvor besparelsen er endt på 138,6 mio. kr. i stedet for de forslåede 195 mio. kr.

Politikerne i Region Midtjylland har besluttet at droppe en række besparelser på sundhedsområdet. Det er konsekvensen af et budgetforlig, som 11 partier i regionsrådet står bag. Som en del af aftalen besluttede partierne i stedet for 195 mio. kr. at spare 138,6 mio. kr. i 2019. Sparekravet kunne lettes ved bl.a. at mindske det råderum, […]