Region Midtjylland har som de første i verden har taget en ny metode i brug, som sikrer langt større muligheder for at hjælpe patienter med blodpropper i hjertet. Det skriver TV2.

Metoden indebærer, at patienter med blodpropper allerede i ambulancen får taget en blodprøve. Blodprøven kan vise en blodprop i hjertet, allerede inden den opstår, i modsætning til en EKG-måling. Hvis blodprøven i ambulancen viser, at der er en blodprop i hjertet på vej, bliver patienterne kørt direkte til hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital – i stedet for at blive kørt til den nærmeste akutafdeling.

Overlæge på afdelingen for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital Jacob Thorsted Sørensen forklarer, at man i regionen har været tilbageholdende med at reklamere for den nye metode.

»Før vi bringer en ny metode i brug, vil vi gerne have beviser for den virker. Nu synes vi, der er grundlag for at sige til de andre regioner, at det her er noget, man bør arbejde med,« siger Jacob Thorsted Sørensen til TV2.