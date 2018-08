For lange notater i patientjournalerne og for dyrt. Det er konklusionen fra Region Midtjylland, der har stoppet et projekt med talegenkendelse. I stedet vil regionen fokusere på kortfattet dokumentation.

Talegenkendelse giver for lange notater i patientjournalerne og er for stor en udgift. Sådan lyder konklusionen fra Region Midtjylland, der har besluttet at stoppe et projekt med afprøvning af talegenkendelse på kliniske afdelinger. Det skriver regionen i en pressemeddelelse. I efteråret 2017 satte Region Midtjylland gang i afprøvning af talegenkendelse på fire kliniske afdelinger. Projektet […]