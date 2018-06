Ny analyse for Region Sjælland peger på, at mere fleksible arbejdsgangene og en genindførelse af projektet ‘Sikkert Patientflow’ vil kunne mindske overbelægningen på regionens medicinske afdelinger.

De interne arbejdsgange skal optimeres og projektet ‘Sikkert Patientflow’ skal genindføres for at lette presset på de medicinske afdelinger i Region Sjælland.

Det viser en ny analyse fra Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland, som i dag bliver gennemgået og drøftet i Forretningsudvalget.

Analysen af det medicinske område i Region Sjælland viser, at regionens akutsygehuse er udfordret i forhold til den fysiske kapacitet, hvor belægningsgraden på de medicinske afdelinger har været og stadig er høje. Seneste tal viser, at den gennemsnitlige belægningsgrad på regionens medicinske afdelinger er på 98 pct., hvilket er højere end de anbefalede 90 pct.

Problemer med rekkrutering

Derudover er sygehusene også udfordret i forhold til rekruttering af speciallæger og sygeplejersker, som medfører pressede afdelinger med patienter, der ligger ude på gangene og belastede akutafdelinger.

Derfor anbefaler udvalget, at der skal ske en mere fleksibel brug af disponible senge og personale frem for at fastsætte et bestemt antal. I analysen fremgår det, »at der er potentiale i en mere fleksibel brug af ressourcerne, især senge og personaleressourcer, således at kapaciteten er til stede, når patienterne efterspørger den. Det vil sige, at der i vintermånederne bør være en højere kapacitet end resten af året.«

Sikkert Patientflow

Det anbefales også at se nærmere på, om projektet ‘Sikkert Patientflow’ kan optimeres og genindføres for at reducere indlæggelsestiderne. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og TrygFonden stod bag projektet, som sluttede ved udgangen af 2015.

Derudover anbefaler udvalget også, at overgangene mellem sektorerne styrkes, og samarbejdet mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger udbredes i form af mere konkrete og forpligtende aftaler.

Udvalget anbefaler desuden, at der bliver foretaget flere analyser for at hente ny inspiration fra f.eks. andre regioner og lægger op til en fortsat proces med fokus på at skabe langsigtede løsninger, der kan lette presset for både patienter og personalet på de medicinske afdelinger.