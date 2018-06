Mangel på sygeplejersker skaber ventetid for alvorligt syge kræftpatienter

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at kræftpatienter i Region Hovedstaden vælger at vente længere tid på operation eller udredning på deres primære hospital frem for at tage imod tilbud på et andet hospital. I april har fire ud af seks alvorligt syge kræftpatienter ventet på operation eller udredning. Den lange ventetid skyldes ifølge centerdirektør for […]