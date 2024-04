Søg og erstat

STIKPILLEN: Jeg har stor respekt for 'Vælg Klogt' og det engagement, mine dygtige kolleger lægger i arbejdet, mens jeg samtidig undrer mig over, hvordan det endnu en gang er lykkedes politikerne at få gjort sundhedsprioriteringer til et internt anliggende i væsenet. Der er fortsat begrænsede ressourcer, og derfor giver det ikke mening at samle hestene om krybben uden en betydelig grad af frisættelse, skriver cheflæge Mette Marklund.