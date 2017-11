Kære Bent Hansen,

Tak for dit grundige svar. I en tid, hvor man mere end antyder, at regionerne reelt er styret af embedsmændene, er det ærlig snak, at du står fast på, at beslutningen var politisk.

Men det gør ikke beslutningen mindre kritisabel.

Det er for det første interessant – og for mig uansvarligt – at du ikke mener, at regionen har ansvar for tabt arbejdsfortjeneste som følge af omlægninger af service til borgerne i regionen.

Udgifter til højt specialiseret behandling uden for Region Midtjylland regnskabsføres mig bekendt med en betydelig forsinkelse. Som følge deraf giver din status på udgifter på 2,5 mio. kr. ikke et kvalificeret billede af udgifterne på årsplan. Dertil kommer, at ægsorteringsbehandlingen på Aalborg Universitetshospital først i løbet af året er kommet op i gear – og fortsat vil ekspandere i 2018. Desuden hører det med i regnskabet, at Region Midtjylland har mistet indtjening på behandling med ægsortering af patienter fra andre regioner efter lukningen af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital. Derfor bestyrker dine oplysninger mig ikke i troen på, at besparelsen vil blive spist op af øgede udgifter/tabte indtægter.

Det er korrekt, at alle Fertilitetsklinikker i Region Midtjylland har haft behandlingsresultater over landsgennemsnittet. Man skal dog huske, at et vigtigt kvalitetsmål ikke blot er graviditetsrater, men også hyppighed af tvillingegraviditeter, som må anses for at være et suboptimalt resultat med øgede samfundsmæssige og sociale konsekvenser. Men det skal måske heller ikke inddrages i regionens overvejelser?

Du oplyser, at der er sket en 23 pct. forøgelse af bemandingen i Horsens. Det tal bekræfter, at spareforslagets intention om at nedlægge 16 ud af de 18 stillinger i Aarhus ikke holdt.

At kørselsudgifterne ikke er påvirket må stå til troende, men forekommer helt usandsynligt, når borgere fra Aarhus skal ud at køre efter behandling.

Jeg vil fortsat med disse gode grunde mene, at lukningen af fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital var en rigtig dårlig beslutning for ufrivilligt barnløse i Aarhusområdet, for forskningen, for det faglige miljø på Universitetshospitalets afdeling for kvindesygdomme – og for økonomien i Region Midtjylland.