Bred indsats for lungerehabilitering gavnede både patienter og fagpersoner

En tværsektoriel faggruppe har udviklet et bud på et KOL-rehabiliteringsforløb, som skulle skabe samarbejde om patienterne fra start til slut og tage udgangspunkt i patienternes behov. Resultater fra pilotprojektet viser nu, at patienterne lærte at mestre egen sygdom, og at forløbet skabte nye samarbejder på tværs af fag og sektorer.