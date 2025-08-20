Region Sjælland nedlægger sit eneste kliniske professorat i almen medicin: »Det går stik imod sundhedsreformen«

Til september har man valgt ikke at forlænge det eneste kliniske professorat i almen medicin i Region Sjælland. En stilling, som John Brodersen til den tid vil have bestredet i ti år. Det sker, selvom sundhedsreformen og flere kommissioner har slået fast, at mere forskning i det nære sundhedsvæsen er afgørende for at kunne fremtidssikre sundhedsvæsenet. Nu forklarer den afgående professor, hvorfor han er efterladt med undring over beslutningen.