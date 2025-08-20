Almen praksis
Jens Henrik Thulesen Dahl, sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne, mener, at det var godt set af sundhedsminister Sophie Løhde (V), at indkalde sundhedsordførerne til et ekstraordinært møde.Foto: Joachim Rode

Løhde indkaldte sundhedsordførere ekstraordinært for at diskutere udskældt lovpakke Efter interne uenigheder i aftalekredsen om, hvorvidt det nye lovforslag for almen praksis er for vidtgående i forhold til sundhedsreformen, var partiernes sundhedsordførere tirsdag aften indkaldt til et ekstraordinært møde hos sundhedsminister Sophie Løhde (V). »Med al den debat der har været hen over sommeren, havde vi brug for at sætte os ned og snakke sammen,« lyder det fra Danmarksdemokraternes sundhedsordfører.

Thor Melbye

Thor Melbye

Kontakt

E-mail:

Biografi

Flere artikler af Thor Melbye

Dybt utilfredse læger og uenighed blandt aftalepartierne bag sundhedsreformen. I begyndelsen af juli sendte regeringen sundhedsreformens næste store lovkompleks i høring, den såkaldte lovpakke 2. Det har sat gang i debatten om den fremtidige organisering af almen praksis, som de praktiserende læger i for høj grad nu frygter vil blive dikteret af Christiansborg. Om de mange reaktioner i medierne var den direkte årsag, skal stå usagt, men i hvert fald havde sundhedsminister Sophie Løhde (V) i går aftes indkaldt sundhedsordførerne...

Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger*

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.

Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden.

Prøv gratis i 4 uger

*Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis

Køb abonnement

Webabonnement

  • Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold

  • Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke

Kun 4.420 kr/år (ex moms)

Køb her

Avis- & webabonnement

  • Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev
  • Avis
  • Kun for autoriserede sundhedspersoner

Kun 4.970 kr./år (ex moms)

Køb her

Firmaabonnement

  • Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere

  • Bedste pris pr. bruger!

Fra 2.940 kr./år (ex moms)

Kontakt os

Region Sjælland nedlægger sit eneste kliniske professorat i almen medicin: »Det går stik imod sundhedsreformen« Til september har man valgt ikke at forlænge det eneste kliniske professorat i almen medicin i Region Sjælland. En stilling, som John Brodersen til den tid vil have bestredet i ti år. Det sker, selvom sundhedsreformen og flere kommissioner har slået fast, at mere forskning i det nære sundhedsvæsen er afgørende for at kunne fremtidssikre sundhedsvæsenet. Nu forklarer den afgående professor, hvorfor han er efterladt med undring over beslutningen.

3 kommentarer