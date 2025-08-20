Løhde indkaldte sundhedsordførere ekstraordinært for at diskutere udskældt lovpakkeEfter interne uenigheder i aftalekredsen om, hvorvidt det nye lovforslag for almen praksis er for vidtgående i forhold til sundhedsreformen, var partiernes sundhedsordførere tirsdag aften indkaldt til et ekstraordinært møde hos sundhedsminister Sophie Løhde (V). »Med al den debat der har været hen over sommeren, havde vi brug for at sætte os ned og snakke sammen,« lyder det fra Danmarksdemokraternes sundhedsordfører.