Efter gensidig aftale med Novo Nordisks bestyrelse træder Lars Fruergaard Jørgensen tilbage fra sin rolle som administrerende direktør for Novo Nordisk. Han fortsætter som administrerende direktør i en periode ‘for at understøtte en gnidningsløs overgang til den nye ledelse’. Det meddeler Novo Nordisk i en pressemeddelelse udsendt kl. 13 i dag. Arbejdet for at finde en afløser for Lars Fruergaard Jørgen går i gang nu, og i forbindelse med ændringen vil Lars Rebien Sørensen, formand for Novo Nordisk Fonden og...