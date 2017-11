Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægerne er den jobgruppe i Danmark, hvor de ansatte føler sig mest stressede inden for de sidste 2 uger. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskningscenteret har gennemført en spørgeskemaundersøgelse for tredje gang, og præsenterer nu en række udvalgte resultater for arbejdsmiljø og helbred i 2016. De første gange, de […]