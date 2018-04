Læger søger ikke hjælp til behandling af misbrug

Et nyt studie viser, at læger ikke søger hjælp for deres misbrug. I stedet forsøger de selv at behandle misbruget.

Det er frygten for at blive fyret eller miste autorisationen, der holder nogle læger fast i deres misbrug i årevis uden at søge behandling.

Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet.

I spidsen for studiet står ph.d. i sociologi og antropolog Johanne Korsdal Sørensen.

Studiet er baseret på 12 interviews med læger, der tidligere har haft et misbrug af alkohol, medicin eller begge dele. De fleste er kommet ud af deres misbrug og arbejder i dag som læger. Det ser Johanne Korsdal Sørensen som en meget positiv historie, som flere læger bør kende til.

»Det er vigtigt at fokusere på, at man kan komme i behandling og komme ud af misbruget – uden at miste sin autorisation,« siger hun.

Hun påpeger, at tidligere undersøgelser viser, at mange læger søger hjælp til deres misbrug for sent. Det sker først, når der er opstået alvorlige fejl, hvor det har truet patientsikkerheden eller haft store konsekvenser for lægens eget helbred.

I de fleste tilfælde har lægernes misbrug noget med arbejdsbyrden at gøre, viser studiet. Enten brugte lægerne beroligende medicin eller andre præstationsfremmende midler på jobbet, eller også brugte de alkohol til at kunne slappe af og glemme arbejdsdagen, når de kom hjem.

Kollegaer dækker over hinanden

Johanne Korsdal Sørensen mener, at der tegner sig et billede af, at det i mange tilfælde er hjælp fra pårørende eller kollegaer, der kan hjælpe den misbrugsramte læge tilbage på rette spor. Men det kan være svært.

»Man betragter misbrug som et meget privat emne, som man ikke går i diskussion med folk om,« siger hun.

Ofte kan kollegernes berøringsangst have en modsat reaktion end den ønskede. Der er en frygt for konfrontation, og for at ens kollega kan miste sin autorisation. Det gør, at nogle kolleger kan være tilbøjelige til at dække over hinanden frem for at konfrontere hinanden med misbruget.

Johanne Korsdal Sørensen mener, at læger er autoriteter og rollemodeller i sundhedsvæsenet. Derfor har den måde, de håndterer en kollegial problemstilling på, en afsmittende effekt ned igennem systemet.

Bedre forhold på begge sider

Johanne Korsdal Sørensen finder det paradoksalt, at retningslinjer, der er til for at beskytte alle parter, kan komme til at fælde den ene part. Derfor er hendes ambition, at systemet skal være bedre til at håndtere misbrugsproblemstillingen, så de hjælper både læger og patienter.

»Vi har så meget lægemangel i Danmark, at vi ser igennem fingre med alvorligt syge, der går på arbejde. Får vi ikke hjulpet dem ud af misbruget, sker det – i nogle tilfælde – at lægerne mister deres autorisation og dermed deres arbejdsevne,« siger hun.

I sidste ende påpeger Johanne Korsdal Sørensen, at lægerne kan risikere at gå fuldstændigt ned, hvis misbruget stå på for længe. Der mener hun, organisationer og arbejdspladser svigter sine ansatte.

»Vi trænger til en grundig diskussion om dette, så det forhåbentligt kan ændre praksis på området,« siger hun.

Konstruktiv debat

Hendes mål med projektet er at forsøge at forbedre forholdene for lægerne. Frem for at pege fingre af lægerne håber hun på, at studiet vil skabe en konstruktiv debat om problemet.

»Den måde, vi håndterer misbrug på, er med til at skræmme folk fra at gå i behandling. Det gør, at vores system fastholder folk i deres misbrug i stedet for at hjælpe dem ud af det,« siger hun.

Hun mener, at vi i dagens Danmark ser misbrug som et meget individuelt problem. Derfor er det en del af studiets pointe, at systemet er med til at skabe og fastholde problematikken. Vi sanktionerer det ifølge hende enormt hårdt, når en læge kan risikere at blive frataget sin autorisation.

30. april skal Johanne Korsdal Sørensen lave et oplæg om misbrug blandt læger for Styrelsen for Patientsikkerhed.