Stort svensk studie: Overvægt i barndommen kan ødelægge job-muligheder som voksen

Svensk studie præsenteret på årets ECO-kongres viser, at svær overvægt i barndommen har betydning for jobmulighederne senere i livet. I studiet var sandsynligheden for at studere eller have et job mindre, hvis man havde haft svær overvægt i barndommen. Det var også forbundet med fire gange forhøjet risiko for at være langtidssygmeldt midt i 20’erne.