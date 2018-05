To læger har søgt om at overtage patienterne i en regionsklinik i Nordjylland, men lægerne har ikke fået svar fra Region Nordjylland.

To læger har har budt ind på regionsklinikken i Sindals ydernummer, men Region Nordjylland er ikke vendt tilbage med svar. Det fortæller Dinah Høngaard, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation i Hjørring Kommune til Nordjyske. Og det undrer hende, da regionsklinikken netop blev oprettet for at imødekomme lægemangel. Dinah Høngaard har kendskab til to […]