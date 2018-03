Der er brug for et nyt styringsparadigme, hvor faglig prioritering og kvalitet er det afgørende. Det mener Sygehussamarbejdet, som bl.a. består af Yngre Læger og Overlægeforeningen.

Sygehussamarbejdet præsenterer i et udspil deres bud på, hvad der skal erstatte produktivitetskravet.

Sygehussamarbejdet mener, at det er på tide helt at lægge tanken om statslig styring baseret på præmieringsordninger på hylden. I stedet er der brug for, at den faglige prioritering og udvikling af kvaliteten i langt højere grad bliver styrende. Det mener Sygehussamarbejdet kan lade sig gøre, uden at den økonomiske ansvarlighed sættes over styr.

Sygehussamarbejdet har tre konkrete anbefalinger til en ny statslig økonomisk styring af det regionale sundhedsvæsen. De omhandler populationsbaseret finansiering, et løft af den patientoplevede kvalitet uden finansiering koblet til kvalitetsmålene og rammer til at sikre sammenhæng og nærvær for patienten

Udspillet får opbakning fra regionerne. Administrerende direktør i Danske Regioner, Adam Wolff roser anbefalingerne på Twitter.

Gode tanker om styring https://t.co/7sJsNofZV6 — Adam Wolf (@adamwolfregion) March 20, 2018

Radikale Venstres Karin Friis Bach, der sidder i Hovedstaden regionsråd kvitterer også med positive røster på Twitter.