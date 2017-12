Nyt lægemiddel ser ud til at kunne gøre en stor forskel for patienter med den sjældne genetiske blodsygdom thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP).

I et nyt forsøg med det eksperimentelle lægemiddel caplacizumab viser forskere i hvert fald, at lægemidlet dramatisk kan forbedre den tid, som det tager patienterne at normalisere niveauerne af blodplader i blodet. Derved bekræfter det nye studie tidligere studier af caplacizumab, der af FDA er blevet ’Fast-tracked’, hvilket vil sige, at det kan komme hurtigere gennem godkendelsesprocessen og ud til patienterne.

»Caplacizumab kan gøre en meget stor forskel i den måde, som vi behandler patienter med TTP på. Det er et lægemidlet, der beskytter patienterne i sygdommens mest alvorlige periode, mens de venter på, at antistofferne i deres blod bliver udrenset,« fortæller kvinden bag det nye studie, læge Marie Scully fra University College London Hospitals NHS Trust, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop blevet præsenteret på den årlige kongres for American Society of Hematology, der i disse dage bliver afholdt i Atlanta, Georgia.

Sygdom kræver meget intensiv behandling

TTP skyldes antistoffer, der blokerer for aktiviteten af enzymet ADAMTS-13, som kløver et protein (von Willebrandt Factor), der er vigtigt i blodkoaguleringen. Sygdommen kan komme pludseligt (er akut) og er associeret med høj dødelighed. Ved et tilfælde af akut TTP danner kroppen små blodpropper, der kan blokere for ilt til de forskellige organer. Dette kan lede til skader på organerne, slagtilfælde og hjertestop.

Hvis TTP ikke bliver behandlet, dør omkring 90 pct. af patienterne inden for 30 dage, når niveauerne af blodplader i deres blod er lave, og tilstanden er mest aktiv. Standardbehandlinger består af at udskifte patientens egen blodplasma ud med doneret blodplasma og immunhæmmende medicin for at fjerne de antistof-producerende celler fra blodet.

Selvom denne behandling er effektiv i forhold til at fjerne de skadelige immunceller og genskabe de manglende ADAMTS-13-enzymer, kan proceduren tage mere end 10 dage, før patienterne kan mærke den fulde effekt. I den mellemliggende periode er det ikke unormalt, at patienterne bliver ramt af slagtilfælde eller andre relaterede komplikationer.

Caplacizumab er designet til at forhindre yderligere blodpropper i at blive dannet under et tilfælde af akut TTP. Målet med lægemidlet er at reducere risikoen for følgelidelser, mens standardbehandlingen opnår sin fulde effekt.

I det nye forsøg har forskerne undersøgt effekten af caplacizumab på 145 patienter med akut TTP. Alle patienterne modtog standardbehandlingen for sygdommen, mens halvdelen fik caplacizumab og den anden halvdel et placebo.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at det i løbet af behandlingen var 1,55 gange mere sandsynligt, at de patienter, som fik caplacizumab, opnåede normalisering af deres blodpladeniveauer sammenlignet med placebogruppen. Samtidig havde de 74 procent lavere risiko for at dø af sygdommen eller relaterede lidelser under behandling og 67 procent lavere risiko for at dø efter behandlingen.

Patienter på caplacizumab reagerede også bedre på standardbehandlingen, havde hurtigere normalisering af markører for organskader og kun mindre bivirkninger, blandt andet næseblod og blødende gummer.

Patienterne oplevede også en reduktion i antallet af dage, hvor de havde behov for at få byttet blodplasmaet ud (38 pct.), tid på intensivafdelingen (65 pct.) og tid tilbragt på hospitalet (31 pct.).

»Disse resultater indikerer, at dette lægemiddel kan havde signifikante økonomiske implikationer i forhold til behandlingen af patienter med TTP,« siger Marie Scully.